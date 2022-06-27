Во время конфликта мужчину ранили ножом в ногу: пострадавший скончался

Как сообщает пресс-служба Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 22 июня, в Екабпилсе, в одно из квартир было найдено тело 39-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Полиция начала уголовный процесс по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. В рамках расследования работники Отдела уголовной полиции Екабпилсского участка задержали подозреваемую 1978 г.р.

По данным ЗРУП, следствием установлено, что во время распития алкоголя между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт на бытовой почве, в ходе которого жертве воткнули в ногу нож. От полученного ранения пострадавший скончался.

Следствие продолжается, женщина находится под стражей. Известно, что ранее она попадала в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения.