Во время круиза на пароме Tallink на выходных могло произойти изнасилование

Есть подозрение, что в минувшие выходные во время гастрономического круиза на пароме Baltic Princess произошло изнасилование, пишет финское издание Iltalehti со ссылкой на директора коммуникационной службы Tallink Silja Line Марику Нейд.

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Прокуратура Швеции также подтвердила изданию, что идет расследование по подозрению в изнасиловании. Подозреваемый находится под стражей в Стокгольме.

Судно Baltic Princess, которое везло туристов в Стокгольм, вышло из порта Турку в пятницу вечером. Как подозреваемый, так и потерпевшая являлись пассажирами.

Предполагаемое изнасилование произошло в первую ночь круиза, 26 мая, когда судно направлялось в Стокгольм.