Во время нападения на магазин продавец получила ножевое ранение в шею
Foto: Valsts policija

Вечером 2 августа в Южнолатгальский участок полиции поступил вызов из магазина в Даугавпилсе, где во время нападения продавец получила ножевое ранение в шею.

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По предварительным данным, незнакомец вошел в магазин после 19.00 и потребовал отдать ему выручку. После того, как женщина (1974 г.р.) отказалась отдать деньги, налетчик ударил ее в шею ножом.

Полиции удалось задержать 24-летнего по горячим следам, пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

4 августа суд выдал санкцию на арест задержанного. По делу начат уголовный процесс.

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