Во время обыска полиция изъяла амфетамин, марихуану и таблетки экстази
Foto: Valsts policija

Сотрудники Бюро уголовной полиции Латгальского региона в рамках начатого ранее уголовного процесса провели обыск и изъяли большое количество наркотиков.

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По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, задержание провели 20 ноября при участии спецназа Государственной пограничной службы Sigma. В ходе обыска в доме у подозреваемого 1968 г.р. нашли примерно 165 граммов амфетамина, 5 граммов марихуаны, а также 40 таблеток экстази. Все наркотические и психотропные вещества направлены на экспертизу.

В полиции отмечают, что наркотики хранились с целью их дальнейшей реализации. Ранее подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления.

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