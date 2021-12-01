Во время обыска полиция изъяла у члена ОПГ взрывчатку, наркотики и оружие
Foto: F64

В Даугавпилсе в начале недели полиция провела обыск у члена ОПГ, в ходе которого были изъяты взрывчатые вещества, оружие и наркотики. Обыск был проведен в рамках начатого ранее уголовного процесса.

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Как отмечают в Латагальском региональном управлении полиции, у мужчины 1979 г.р. обнаружили 130 граммов наркотического вещества (вероятно, амфетамина), незарегистрированное огнестрельное оружие, около 200 граммов тротила и 22 патрона разного калибра.

Задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления. Также известно, что он является членом организованной преступной группы (ОПГ). Следствие продолжается.

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