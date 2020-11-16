Во время обыска полиция нашла более 3 кг марихуаны
Foto: Valsts policija

По сообщению пресс-центра Видземского регионального управления полиции (ВРУП), сотрудники Валмиерского участка полиции при проведении санкционированного обыска нашли и изъяли 3 013, 74 гр сушеной марихуаны.

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В ВРУП пояснили, что обыски на территории собственности, которой пользовался мужчина 1993 г.р., проводились в рамках начатого ранее уголовного процесса о нелегальном хранении и реализации наркотических и психотропных веществ.

В полиции пояснили, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка. В настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.

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