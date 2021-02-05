Во время обыска полиция нашла наркотики и незарегистрированное оружие
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Сотрудники Латгальского регионального управления полиции в рамках начатого ранее уголовного процесса провели обыск и изъяли наркотики, психотропные вещества, а также незарегистрированное огнестрельное оружие.

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Обыск в Резекненском крае проводился при содействии пограничного спецназа Sigma и кинолога Таможенного управления Службы госдоходов. По месту проживания женщины 1974 г.р. и мужчины 1972 г.р. полиция изъяла около 500 граммов марихуаны, а также два пакета с веществом, напоминающим амфетамин.

Также в доме обнаружили предмет, напоминающий огнестрельное оружие. В рамках следствия его изъяли и отправили на экспертизу. Следствие по делу продолжается.

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