Во время обысков полиция изъяла гашиш и марихуану
Foto: Valsts policija

Сотрудники Кулдигского участка Курземского регионального управления полиции (КРУП) при содействии коллег спецбатальона полиции и Государственной пограничной службы в конце августа провели в рамках уголовного процесса два обыска и обнаружили наркотические вещества.

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Как отмечает пресс-центр КРУП, при проверке в одной машине и двух квартир полиция изъяла гашиш и марихуану, после чего изъятые наркотические вещества направили на экспертизу. Кроме того, в доме обнаружили сигареты без акцизных марок.

В полиции сообщили также, что один подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за другие правонарушения. В настоящее время к обоим подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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