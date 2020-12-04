Во время обысков полиция изъяла наркотики, психотропы и алкоголь
Foto: AP/Scanpix/LETA

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 26 ноября сотрудники Криминальной полиции Краславского участка провели в рамках начатых ранее уголовных процессов обыски и изъяли большое количество наркотиков и психотропных веществ, а также алкоголь, сигареты и газовое оружие.

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Первый обыск был проведен в под Дагдой, где у мужчины 1978 г.р. изъяли 30 таблеток Clonazepam, 40 таблеток Relium и 4 упаковки Trmadol lannacher.

Продолжая расследование, 27 ноября полиция провела еще два обыска в Краславе и Дагде, изъяв при этом 81,8 литра браги, 4,5 литра самогона, 860 евро наличностью, незарегистрированный газовый пистолет, сигареты с акцизными марками РБ и др.

Всего по делу проходят три человека: мужчины 1978 и 1984 г.р., а также их подельница 1978 г.р. Следствие продолжается.

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