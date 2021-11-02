Во время охоты под Айзпуте заметили сбежавшего кенгуру-валлаби

В начале октября в Циравской волости Айзпутского края, в лесу во время охоты с гончими охотники заметили необычное животное. Вскоре выяснилось, что это был кенгуру-валлаби, который весной пропал в окрестностях Лиепаи.

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Несколько охотников видели животное и описывают его одинаково, сообщает портал medibam.lv.

Как напоминает "Курземес вардс", детеныша болотного валлаби Сиднея, скорей всего, кто-то выпустил на волю. Поиски валлаби продолжались несколько недель. Хозяева мини-зоопарка получали сотни звонков. Сначала кенгуренка видели в Лиепае, потом в Гробине и еще более отдаленных местах. Со временем хозяева оставили надежду найти животное.

По тому, что рассказывали очевидцы, стало ясно, что валлаби стал очень осмотрительным и избегает людей. Возможно, у него был отрицательный опыт. Отвечая, на вопрос, может ли представитель этого вида перезимовать в климатических условиях Латвии, хозяин зоопарка Янис пояснил, что валлаби питаются плодами и корой деревьев.

"С наступлением холодов валлаби становятся апатичными и передвигаются медленнее, им не хватает энергии для терморегуляции, и, к сожалению, в таких условиях они погибают", — рассказал владелец мини-зоопарка Atomi.