Во время подледной рыбалки на собственном пруду утонул мужчина
Foto: LETA

В Смилтенском крае вво время зимней рыбалки со льда собственного пруда, расположенного около дома, погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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Трагический инцидент случился вечером 1 апреля. Спасателям поступил вызов из волости Бломес Смилтенского края после того, как мужчина ушел ловить рыбу на льду пруда около дома и не вернулся.

При осмотре водоема был обнаружен и поднят из воды человек. Медики Скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины. Предполагается, что во время рыбалки мужчина провалился под лед и утонул.

В целом в этом году спасатели ГПСС участвовали в извлечении из водоемов 22 погибших.

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