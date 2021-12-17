Во время погони от полиции лихач повредил пять машин: против него начато 12 процессов

В минувшую среду сотрудники Госполиции зафиксировали в Лиепае нарушителя, превысившего скорость: вместо разрешенных 30 км/ч он ехал со скоростью 71 км/ч. Мужчина был задержан и против него начали сразу 12 административных процессов.
Как отмечает "Курземес вардс" со ссылкой на Курземское региональное управление полиции, вечером 15 декабря нарушителя, превысившего скорость на 41 км/ч, заметили на ул. Дуникас.
Полицейские, заметив нарушителя, включили сирены и указали ему, чтобы тот остановился, но водитель не подчинился требованиям и начал побег.
Полиция преследовала машину, водитель которой свернул на ул. Рояс и продолжил движение против движения по односторонней улице, пересек перекресток с ул. М. Кемпес, не выполнив требования дорожных знаков и светофора, а также повредил пять припаркованных автомобилей.
После этого мужчина выскочил из машины и побежал по грунтовой дороге в направлении ул. Айритес, снова неоднократно проигнорировав требования полицейских остановиться. Благодаря прохожему, нарушитель порядка был задержан.
При проверке личности, было констатировано, что у беглеца нет водительских прав, а также находился за рулем с 0,25 промилле. Против нарушителя начато 12 административных процессов.