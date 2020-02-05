Во время погони пьяный водитель протаранил машину Госполиции

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 2 февраля во время погони 22-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в полицейскую машину.

Как отмечает ЛРУП, в минувшее воскресенье экипаж Дорожной полиции во время патрулирования заметил подозрительный автомобиль. Поскольку у полиции возникли основания полагать, что водитель нетрезв, было решено остановить машину для проверки. Однако водитель проигнорировал неоднократные призывы остановиться и попытался скрыться.

К погоне подключились и другие экипажи полиции, а затем один полицейский автомобиль перегородил лихачу дорогу, однако тот протаранил машину и продолжил движение. В итоге, нарушителя задержали лишь спустя час.

Было установлено, что водитель (1998 г.р.) и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные нарушения. У автомобиля Audi 100 не оказалось техосмотра, а сам водитель находился за рулем в состоянии опьянения.

По делу начат уголовный процесс.