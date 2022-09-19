Во время полицейской погони юноша упал в пруд и почти утонул: его спас спецназовец

По информации Госполиции, в начале сентября под Цесисом произошло ЧП, в результате которого не погиб молодой парень.

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Как сообщает пресс-центр Госполиции, вечером 4 сентября стражи порядка получили вызов на семейный конфликт в волости Скуенес Цесисского края. Заявители пояснили, что в конфликте участвовал местный житель, у которого, возможно, имеется при себе огнестрельное оружие. На место происшествия были направлены бойцы Спецбатальона полиции.

Прибыв по указанному адресу, полицейские установили, что в конфликты участвовали несколько человек. В том числе, юноши 2002 и 2003 г. р., которые уже отправились по домам. Выяснив, где они проживают, сотрудники Госполиции направились по адресам и во время разговоров выяснили, что оба парня находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Кроме того, во время беседы один из парней отдал полицейским пневматичеcкую винтовку, пояснив, что другое пневматическое оружие он выбросил в кусты неподалеку от места конфликта. Юноши согласились показать место, где находится оружие, однако по пути один из них решил скрыться. По пути он упал в пруд, стал тонуть и ушел под воду. Спецназовец среагировал оперативно, бросился в воду и успел извлечь тонущего юношу на берег, ухватив за ногу.

Когда беглеца доставили на берег, он не подавал признаков жизни. В ожидании прибытия медиков полицейские проводили пострадавшему реанимацию и массаж сердца. Примерно через полторы минуты он пришел в себя, а затем его передали медикам.

Ведется расследование, в рамках которого будут оценены действия сотрудников Цесисского участка полиции.