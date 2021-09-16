Во время пьяной вечеринки гости убили хозяина квартиры
Foto: F64

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 12 сентября в Калнциемсе, в одной из квартир было обнаружено тело мужчины 1964 г.р. со следами насильственной смерти: эксперты констатировали многочисленные ножевые ранения.

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Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого было установлено, что в гости к хозяину квартиры пришли двое ранее судимых приятелей — 1973 и 1983 г.р. Во время совместного распития алкоголя между ними вспыхнул конфликт, который закончился убийством.

Полиция оперативно задержала подозреваемых, а 14 сентября одного отправили под арест, ко второму же была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие по делу продолжается. За совершенное преступление подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от 3 до 20 лет и последующий пробационный надзор на три года.

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rus.DELFI.lv

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