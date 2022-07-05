Во время работ по ликвидации пожара пострадал спасатель
Foto: LETA

В понедельник в результате пожара в Ауце пострадал один спасатель, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Приблизительно в 12 часов пожарные выехали в Ауце, где в двухэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар. На месте было обнаружено сильное задымление в здании и распространение огня через межэтажные перекрытия, заполненные щепой.

Общая площадь пожара составила 108 квадратных метров: горело помещение на втором этаже площадью 18 квадратных метров, мансардный этаж площадью 30 квадратных метров и крыша 60 площадью квадратных метров.

При тушении пожара пострадал пожарный. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 10 человек.

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