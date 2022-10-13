Во время расследования дела "черного лесоруба" пострадал полицейский
Foto: stock.xchng

Госполиция начала уголовный процесс за самовольную вырубку леса в волости Серенес (край Айзкрауклес).

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По данным пресс-центра Госполиции, 11 октября поступила информация о том, что в одном из лесных массивов в волости Серенес незаконно спилены семь сосен и две ели.

Полиция начала уголовный процесс. Идя по следу, стражи порядка вышли к частному дому. Во время беседы с владельцем хутора находившаяся рядом с хозяином собака дважды укусила полицейского за руку. В результате работнику полиции были нанесены телесные повреждения и повреждена форма.

По данному делу начаты два административных процесса.

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