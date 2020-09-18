Во время рейда "Дни безопасности Roadpol" задержали угонщиков
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Сотрудники Резекненского участка Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) во время проходящих в эти дни рейдов "Дни безопасности Roadpol" остановили угонщиков, укравших автомобиль. При этом отмечается, что один из подозреваемых лишь 30 августа вышел из мест лишения свободы.

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По данным ЛРУП, в ночь на 16 сентября в Резекне украли автомобиль
Audi Avant. В рамках проводимого рейда полицейские заметили угнанное транспортное средство и остановили. В салоне авто находились мужчины 1996 и 1997 г.р. Оба оказались ранее судимы, при этом один вышел из тюрьмы две с половиной недели назад.

По делу начат уголовный процесс, полиция проверяет причастность задержанных к совершению других преступлений.

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