Во время рейда "Дни безопасности Roadpol" задержали угонщиков

Сотрудники Резекненского участка Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) во время проходящих в эти дни рейдов "Дни безопасности Roadpol" остановили угонщиков, укравших автомобиль. При этом отмечается, что один из подозреваемых лишь 30 августа вышел из мест лишения свободы.
По данным ЛРУП, в ночь на 16 сентября в Резекне украли автомобиль
Audi Avant. В рамках проводимого рейда полицейские заметили угнанное транспортное средство и остановили. В салоне авто находились мужчины 1996 и 1997 г.р. Оба оказались ранее судимы, при этом один вышел из тюрьмы две с половиной недели назад.
По делу начат уголовный процесс, полиция проверяет причастность задержанных к совершению других преступлений.