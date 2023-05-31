Во время саммита НАТО в Вильнюсе планируется возобновить проверки на границах с Латвией и Польшей
Foto: DELFI.lt

На время июльского саммита НАТО в Вильнюсе, а также за несколько дней до и после него предполагается восстановить контроль над внутренней границей государства в Литве.

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В проекте постановления правительства, зарегистрированном МВД в среду, говорится, что проверки планируется возобновить с 8 часов утра 7 июля до 8 часов утра 13 июля.

Контроль будет включать пункты пропуска на границе Литвы с Латвией и Польшей, а также пункты пропуска при следовании через воздушные и морские порты на внутренних шенгенских рейсах.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Литовская армия сообщила, что более 3 000 военных будут способствовать обеспечению безопасности мероприятия. Вместе со своими союзниками они дополнительно будут обеспечивать безопасность воздушного пространства, охрану особо важных объектов, важных маршрутов, лиц, досмотр помещений и транспортных средств, поиск взрывчатых веществ на объектах.

В целях обеспечения безопасности прибывающих в Вильнюс лидеров Германия объявила на прошлой неделе, что разместит в стране ЗРК большой дальности Patriot.

Системы будут переброшены из Словакии, а подразделения поддержки комплексов будут переброшены из Польши.

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