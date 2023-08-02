Во время соревнований в скейтпарке подросток пытался убить сверстника ножом
Foto: stock.xchng

В конце прошлой неделе в цесисском скейтпарке разыгралась драма: 17-летний подросток трижды ударил ножом 16-летнего, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.

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Во время праздника города в скейтпарке проходили соревнования. Присутствовавший на них 17-летний подросток ударил ножом в ладонь, живот и в горло другого подростка, которому было 16 лет. При этом он сам нечаянно поранил себе руку.

Нападавший попытался сбежать, но из-за раны ему стало плохо и далеко убежать не удалось. Его задержали в тот же день, и сейчас он под арестом.

Опрошенные журналистами ровесники юношей предполагает, что причиной конфликта была ревность: им обоим нравилась одна девушка.

Начат уголовный процесс по пункту 12 статьи 117 и по части 4 статьи 15 Уголовного закона — за попытку убийства при отягчающих обстоятельствах. Полиция развернутых комментариев не дает.

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