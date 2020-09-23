Во время совместной пьянки женщина воткнула сожителю нож в спину

Государственная полиция передала в прокуратуру материалы уголовного дела, в рамках которого обвиняется женщина, которая с ножом напала на своего приятеля.

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13 февраля Добельский участок полиции получил информацию о том, что в Ауце женщина нанесла своему сожителю, мужчине 1991 г.р., ножом тяжкие телесные повреждения.

В ходе расследования, полицейские установили, что участники инцидента знакомы между собой и проживали вместе. В ходе совместного распития алкоголя между ними произошел конфликт, женщина схватила нож и воткнула его в спину приятелю. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Женщине грозит от двух до десяти лет лишения свободы.