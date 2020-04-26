Во время спецоперации на Мальте задержаны двое граждан Латвии

В результате совместной операции, проведенной полицией, кинологами и иммиграционной службой, в Сент-Джулиансе (Мальта) были задержаны 11 человек, подозреваемых в незаконном обороте и употребелении наркотиков.

Как отмечает Malta Today, аресты произошли после того, как полиция несколько дней вела наблюдение за квартирой. В аппартаментах полиция задержала граждан Латвии в возрасте 20 и 22 лет, а также 33-летнюю испанку.

Одновременно с этим в прилегающем сквере были задержаны 8 граждан Сомали, которые употребляли наркотики. Среди них также был и один иностранец, подозреваемый в продаже наркотических веществ.

Следствие продолжается.