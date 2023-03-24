Во время ссоры мужчина нанес жерте шесть ножевых ранений: нападавший признан невменяемым
Foto: PantherMedia/Scanpix

Госполиция завершила расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжких телесных повреждений в Вентспилсе и передала материалы уголовного дела в прокуратуру для передачи их в суд для решения вопроса о применении к подозреваемому принудительных мер медицинского характера.

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Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, в ночь с 13 на 14 декабря 2022 года на пульт полиции пришло сообщение от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в больницу Вентспилса доставлен мужчина ножевыми ранениями.

В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина, ранее попадавший в поле зрения органов правопорядка за ограбления и хулиганство. 15 декабря суд выдал санкцию на арест подозреваемого.

В ходе следствия удалось выяснить, что во время конфликта потерпевший получил колотые раны и синяки. Установлено также, что нападавший нанес своей жертве пять ножевых ранений в спину и одно в район таза.

В рамках расследования задержанному была назначена экспертиза, по завершении которой он был признан невменяемым.

Раследование по этому делу завершено и направлено в прокуратуру для передачи в суд для решения вопроса о применении в отношении подозреваемого принудительных мер медицинского характера.

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