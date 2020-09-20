Во время убийства адвоката Ребенока пострадал также его бизнес-партнер Баландин (ОБНОВЛЕНО)

Пострадавшим в деле об убийстве Павла Ребенка является также его бизнес-партнер Ингус Баландин, подтвердил агентству LЕТА коллега Ребенка, юрист Мартиньш Криекис.

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По его словам, Баландину были нанесены тяжелые травмы.

По данным ЛТВ, на адвоката Павла Ребенока напали в тот момент, когда он открывал входную дверь в дом.

По информации Firmas.lv, Баландину принадлежит 50,02% долей капитала ветеринарной клиники ООО Franceska VET, где Ребеноку принадлежит 16,71% долей, а еще по 16,64% долей принадлежат Янису Вилдерсу и Карлису Типансу. На сайте клиники сказано, что Баландин является ее главным ветеринарным врачом.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска ранее сообщила, что в деле об убийстве присяжного адвоката Павла Ребенока есть еще один пострадавший. Она не прокомментировала то, оказались ли показания этого человека полезными для следствия и то, какие травмы он получил.

Valsts policijas preses pārstāve Gita Gžibovska aģentūrai LETA iepriekš apstiprināja, ka lietā ir viens cietušais, bet viņa vārdu nenosauca. Viņa arī nekomentēja, vai šī cilvēka liecības ir noderīgas izmeklēšanā un kādas traumas viņam nodarītas.



Как сообщалось, прошлой ночью в собственном доме был убит присяжный адвокат Павел Ребенок.