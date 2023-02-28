Во время уличного ограбления пострадала пенсионерка: задержан подросток

Сотрудники Резекненского и Балвского участков полиции задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в ограблении пенсионерки. Во время нападения пожилая женщина (1941 г.р.) получила телесные повреждения.

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Как отмечает Латгальское региональное управление полиции, преступление произошло 16 февраля, в 12.30, на одной из улиц Резекне: грабитель подбежал к пенсионерке и вырывал у нее из рук сумку. При рывке женщина упала и получила ушибы. Добычей преступника стали личные вещи пострадавшей, а также 40 евро.

По делу был начат уголовный процесс, в рамках которого следствие установило возможную личность грабителя, а 23 февраля его удалось задержать в Балви.

Известно, что подросток ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за имущественные преступления. Следствие продолжается.