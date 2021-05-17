Во время вечеринки мужчина облил приятеля спиртом и поджег: пострадавший скончался

Следователи Лиепайского участка полиции закончили расследование дела о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего: во время конфликта на бытовой почве мужчина поджег приятеля, который спустя несколько дней скончался в больнице.

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По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции, в сентябре прошлого года на пульт дежурного поступила информация о том, что в Дурбском крае мужчина 1976 г.р. получил тяжкие телесные повреждения. В рамках расследования полиция задержала подозреваемого 1954 г.р.

По предварительным данным, подозреваемый приехал к приятелю в гости, где они распивали алкоголь. Затем между ними вспыхнул конфликт, в ход которого гость облил хозяина спиртом и поджег. Пострадавшего доставили в Лиепайскую больницу, откуда экстренно перевезли в Государственный ожоговый центр. Спустя несколько дней от полученных ожогов мужчина скончался.