Во время вечеринки мужчина получил ножевое ранение в грудь
Foto: LETA

В минувшую среду в Видземское региональное управление полиции (ВРУП) поступила информация о том, что в Лимбажском крае, во время алкогольного застолья мужчина получил ножевое ранение в грудь.

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Прибывшие на место происшествия полицейские констатировали, что ранение нанес мужчина 1969 г. р., который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Как отмечают в ВРУП, пострадавший 1979 г.р. госпитализирован. У него также зафиксировали алкогольное опьянение. По делу начат уголовный процесс.

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