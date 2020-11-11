Во время вечеринки мужчине нанесли серьезное ранение в шею

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), на прошлой неделе в больницу Балви был доставлен мужчина с ножевым ранением в шею.

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Как отмечают в полиции, ЧП произошло вечером 6 ноября. В одной из квартир проходила вечеринка, которая закончилась конфликтом и дракой. В итоге, 46-летний мужчина ранил своего приятеля в шею неизвестным предметом.

Подозреваемый задержан, известно, что ранее он уже был судим за кражи и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По делу начато следствие.