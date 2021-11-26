Во время вечеринки убили 39-летнего мужчину: виновный сам позвонил в полицию

По информации Госполиции, 24 ноября в Тукумсе во время конфликта, который произошел в ходе застолья, смертельные ранения получил мужчина 1982 г.р. От полученных ножевых ранений в область сердца пострадавший скончался.

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О преступлении в полицию сообщил сам подозреваемый 1968 г.р. В тот же день полиция задержала его возможную сообщницу — женщину 1964 г.р. Оба задержанные — жители Тукумса, неоднократно попадавшие в поле зрения органов правопорядка в связи с различными конфликтами.

По делу начат уголовный процесс.