Во время задержания полицейский нанес водителю тяжкие телесные повреждения
Foto: LETA

Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило в прокуратуру материалы дела, начатого в отношении сотрудника Курземского регионального управления полиции, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений.

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По данным БВБ, преступление было совершено в Салдусском крае, когда после длительной погони и неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов был остановлен автомобиль и задержан водитель. Во время задержания сотрудник Госполиции нанес водителю тяжкие телесные повреждения.

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