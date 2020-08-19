Во время задержания полицейский нанес водителю тяжкие телесные повреждения

Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило в прокуратуру материалы дела, начатого в отношении сотрудника Курземского регионального управления полиции, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений.

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По данным БВБ, преступление было совершено в Салдусском крае, когда после длительной погони и неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов был остановлен автомобиль и задержан водитель. Во время задержания сотрудник Госполиции нанес водителю тяжкие телесные повреждения.