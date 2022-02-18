Во время застолья мужчине воткнули в ногу вилку: пострадавший скончался
Foto: LETA

В минувший четверг Лиепайская полиция получила сообщение от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в Военном городке, в одной из квартир ранен мужчина. Пострадавшего доставили в больницу, однако от полученных телесных повреждений он скончался.

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По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), было установлено, что в квартире распивали алкоголь, а затем между двумя мужчинами произошел конфликт. Младший из них схватил вилку и воткнул ее в ногу сопернику. После этого он попытался оказать первую помощь своей жертве, однако затем скрылся с места происшествия.

Полиция установила личность подозреваемого и задержала его неподалеку от места происшествия. Известно, что ранее он попадал в поле зрения полиции за ограбление в группе и с использованием ножа.

Следствие по делу продолжается.

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