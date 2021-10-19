Во время застолья жестоко избили мужчину: пострадавший скончался
Foto: LETA

В минувшие выходные в Айзкраукле, на ул. Смилшу в результате драки, которая произошла во время распития алкоголя, скончался 61-летний мужчина: он получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.

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Как отмечает Degpunktā, соседи охарактеризовали погибшего Роланда как спокойного и миролюбивого человека.

"Он был настолько изуродован, что его было даже трудно узнать", — рассказала журналистам одна из местных жительниц.

В полиции сообщили, что обстоятельства убийства мужчины расследуются в рамках начатого уголовного процесса. Однако, судя по словам полицейских, дело будет раскрыто, поскольку круг подозреваемых лиц им уже известен.

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rus.DELFI.lv

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