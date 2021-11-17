Во вторник от пожара спасены два человека

От пожаров в Краславском крае и в Салдусе во вторник спасены два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (VUGD).

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Около 20:00 часов спасатели отправились на вызов в Елгаве, где на лестничной клетке пятиэтажного дома образовалось сильное задымление. На месте происшествия констатировали, что возгорание произошло в мусоропроводе здания. Спасатели эвакуировали десять человек с четвертого и пятого этажа дома.

Около 18:00 часов работники службы получили вызов в волость Удришу Краславского края, где в одноэтажном жилом доме возле печи горела стена и пол. Из задымленного здания спасли одного пострадавшего, который был доставлен в больницу.

Во вторник днем, около 14:00, VUGD получила вызов из Салдуса, где дымился жилой дом. На месте происшествия выяснилось, что из-за неисправности отопительного прибора на первом этаже двухэтажного дома горели половицы и образовался сильный дым. Пожарные эвакуировали жителей и передали их врачам. В здании не был установлен дымовой детектор.

Всего за сутки VUGD получила 37 вызовов: восемь — на предотвращение пожаров, 24 — на спасательные работы, еще пять вызовов были ложными.