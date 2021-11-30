Во вторник утром зарегистрировано уже 89 аварий

Во вторник, 30 ноября в период с 6 часов до 11 часов утра в Латвии зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий. Это больше, чем в обычные дни, сообщает Государственная полиция.

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В восьми авариях есть пострадавшие. Передвижение по главным и региональным автодорогам страны утром затруднено по всей стране. В Латгалии и на востоке Видземе в первой половине дня продолжится метель с сильными порывами ветра. В Риге временами ожидаются снегопады и метели, ветер будет слабее, солнце появится между облаками, а температура воздуха будет колебаться около нуля.

Водителей просят быть внимательными и выбирать соответствующий погодным условиям стиль вождения.

Как сообщалось, в понедельник в Латвии из-за снегопада произошло 202 дорожно-транспортных происшествия, что значительно больше, чем в среднем за день. Пострадали 27 человек, в том числе восемь пешеходов и один велосипедист.