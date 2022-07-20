Во вторник в Цесисе из-за внезапных проблем со здоровьем за рулем автомобиля скончался мужчина
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Во вторник в Цесисе из-за внезапных проблем со здоровьем за рулем автомобиля скончался мужчина, сообщила помощница начальника Видземского регионального управления Государственной полиции Рута Смилга.

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Вчера около семи часов вечера в Цесисе, на улице Раунас, 3, водителю автомобиля Volvo внезапно стало плохо — его машина врезалась в металлическое ограждение проезжей части.

Несмотря на реанимационные мероприятия, проведенные сотрудниками Неотложной медицинской помощи, мужчина умер без признаков насилия и телесных повреждений.

По данным Госполиции, всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в 16 из которых пострадали 17 человек, в том числе двое велосипедистов и пятеро водителей электросамокатов.

В общей сложности вчера в Латвии сотрудниками полиции было составлено 389 протоколов об административных правонарушениях в сфере дорожного движения, при этом 163 водителя наказаны за превышение скорости, десять — за вождение в нетрезвом виде, один — за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, шестеро — за агрессивное вождение.

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