Во вторник в ДТП на дорогах Латвии пострадало девять человек

Во вторник в Латвии зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, большинство из которых обошлось без пострадавших, но было по одному пострадавшему в девяти авариях, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

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Всего было зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия в Рижском регионе, 17 - в Земгале, 12 - в Курземе, восемь - в Латгале и семь - в Видземе. Шесть аварий с пострадавшими произошли в Рижском регионе, при этом одним из пострадавших оказался пешеход, еще по одному пострадавшему зарегистрировано в трех авариях, произошедших в Курземе, Латгале и Земгале.

За минувшие сутки задержано семь нетрезвых водителей. За 24 часа составлено 395 протоколов по различным нарушениям правил дорожного движения, в том числе 114 за превышение скорости и девять за агрессивное вождение.