Во вторник в ДТП погиб велосипедист
Foto: Shutterstock

Во вторник в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб велосипедист, сообщили в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вчера в стране зарегистрировано 99 ДТП, из которых около половины — в Риге. В 14 авариях пострадали 15 человек.

Во вторник составлено 435 протоколов о нарушениях правил дорожного движения. 11 водителей оштрафованы за вождение в нетрезвом виде, еще один — за вождение в состоянии наркотического опьянения, 11 — за агрессивное вождение, а 171 водитель превысил разрешенную скорость движения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!