Во вторник в ДТП погиб велосипедист

Во вторник в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб велосипедист, сообщили в Государственной полиции.

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Вчера в стране зарегистрировано 99 ДТП, из которых около половины — в Риге. В 14 авариях пострадали 15 человек.

Во вторник составлено 435 протоколов о нарушениях правил дорожного движения. 11 водителей оштрафованы за вождение в нетрезвом виде, еще один — за вождение в состоянии наркотического опьянения, 11 — за агрессивное вождение, а 171 водитель превысил разрешенную скорость движения.