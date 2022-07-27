Во вторник в ДТП пострадал 21 человек
Foto: LETA

Во вторник в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадал 21 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего за сутки зарегистрировано 126 ДТП, в 19 их них были пострадавшие. Среди пострадавших двое пешеходов, двое велосипедистов и пятеро водителей электросамокатов.

Составлено 405 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 169 за превышение скорости. Трое водителей были оштрафованы за агрессивное вождение. Задержаны семь пьяных водителей и один водитель в состоянии наркотического опьянения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Дубай – оазис вкусов, культуры, приключений и первоклассных наслаждений
Смартфоны Huawei серии nova: яркий мультимедийный опыт для динамичной жизни
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium