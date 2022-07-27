Во вторник в ДТП пострадал 21 человек

Во вторник в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадал 21 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
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Всего за сутки зарегистрировано 126 ДТП, в 19 их них были пострадавшие. Среди пострадавших двое пешеходов, двое велосипедистов и пятеро водителей электросамокатов.
Составлено 405 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 169 за превышение скорости. Трое водителей были оштрафованы за агрессивное вождение. Задержаны семь пьяных водителей и один водитель в состоянии наркотического опьянения.
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