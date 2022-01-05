Во вторник в ДТП пострадали десять человек
Foto: LETA

Во вторник на дорогах Латвии зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали десять человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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В Рижском районе зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с шестью пострадавшими, два ДТП в Земгале с тремя пострадавшими, еще одна авария с одним пострадавшим произошла в Видземе.

Во вторник были задержаны трое водителей в состоянии алкогольного опьянения и один после употребления наркотиков.

Составлено 76 протоколов о превышении скорости, три - в связи с агрессивным стилем управления автомобилем. Всего за сутки составлено 252 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.

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