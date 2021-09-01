Во вторник в Латвию пытались попасть 39 нелегалов из Беларуси
Foto: LETA

Во вторник пограничники на латвийско-белорусской границе предотвратили попытку 39 нелегальных мигрантов попасть в Латвию, сообщает LETA.

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Задержанных за пересечение границ во вторник не было.

В понедельник, 30 августа, была предотвращена 21 попытка проникнуть в Латвию, 29 августа — семь, 28 августа — 35.

С 10 августа предотвращена попытка 809 человек нелегально проникнуть в Латвию. Из гуманных соображений это позволили сделать 25 людям, задержано 377 человек, незаконно пересекших границу.

С 11 августа в связи с потоком мигрантов в Даугавпилсе, а также Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях объявлена чрезвычайная ситуация.

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