Во вторник в водоемах Латвии утонули два человека
Foto: DELFI

Во вторник из водоемов Латвии вытащили тела двух человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В одном из случаев спасатели получили вызов в Бабитскую волость Марупского края, где, по словам очевидца, купался человек, но на берег не вышел. Во время осмотра места человека не нашли, спустя какое-то время водолазы вытащили тело человека на берег и передали сотрудникам полиции.

Также во вторник поступил вызов на улицу Кудю в Риге, где необходимо было извлечь из водоема тело утонувшего человека. До приезда спасателей тело мужчины извлекли сотрудники муниципальной полиции.

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