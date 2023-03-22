Во вторник в водоемах Латвии утонули два человека

В Латвии во вторник в водоемах были найдены двое утонувших, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вечером во вторник спасатели были вызваны в Ошупскую волость Мадонского края, где предположительно человек провалился под лед. Тело было найдено примерно в 400 метрах от берега.

Еще один утонувший был найден в реке Балда в Пушской волости Резекненского края.