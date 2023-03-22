Во вторник задержаны семь пьяных водителей и двое после употребления наркотиков
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Во вторник на дорогах Латвии были задержаны семеро водителей в состоянии алкогольного опьянения и двое в состоянии наркотического опьянения, сообщили в Государственной полиции.

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Против одного из задержанных водителей начато административное дело, против восьми - уголовные, в результате водителям придется расстаться с транспортным средством или эквивалентной денежной суммой.

За сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали восемь человек, в том числе один водитель электросамоката.

Во вторник составлено 219 протоколов о превышении скорости и один за агрессивное вождение.

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