Во вторник зарегистрирован первый пожар прошлогодней травы в этом году
Foto: AFI

Во вторник зарегистрирован первый пожар прошлогодней травы в этом году, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Вчера в полдень пожарные получили вызов в Саласпилсскую волость, где трава горела на площади 150 квадратных метров.

ГПСС напоминает, что сжигание прошлогодней травы запрещено и административно наказуемо. Поджоги травы представляют угрозу для здоровья и жизни людей, а также имущества. В результате таких пожаров выгорают поля, сгорают здания, а иногда гибнут люди. Также поджоги травы наносят существенный вред окружающей среде и биологическому разнообразию.

В прошлом году первый пожар прошлогодней травы был зарегистрирован 13 февраля в Лиепае.

В 2022 году пожарные потушили 1454 таких пожара, что на четверть больше, чем в 2021 году.

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