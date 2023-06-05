Водитель Ferrari оштрафован за попытку подкупа полицейского
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Рижский городской суд Латгальского предместья оштрафовал водителя автомобиля Ferrari на 9300 за дачу взятки сотруднику Госполиции. Об этом сообщает агентство LETA.

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Общедоступная информация свидетельствует о том, что обвиняемым является бизнесмен Эдуард Слобин.

Как сообщили агентству в суде, между прокурором и Слобиным было заключено соглашение.

Согласно обвинительному заключению, полицейские остановили автомобиль Ferrari за превышение разрешенной скорости движения. В месте, где разрешенная максимальная скорость движения составляет 50 километров в час, мужчина вел машину со скоростью 120 километров в час.

Правоохранительные органы попросили его предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации авто. Слобин передал сотруднику полиции не менее двух банкнот номиналом по 50 евро каждая вместо запрошенных документов.

Предприниматель привлечен к уголовной ответственности за дачу взятку государственному должностному лицу.

Наказание за совершение такого преступления предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, надзор полиции, общественные работы или штраф в размере от десяти минимальных ежемесячных зарплат.

Осенью 2022 года программа LTV "De facto" сообщала, что Слобин связан с делом о банкротстве инвестиционной платформы Envestio. Принадлежащие Слобину компании в общей сложности получили от Envestio около 3,5 миллионов евро.

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