Водитель и пассажир моторной лодки пытались откупиться от полиции, предложив 300 евро и рыбу

В среду, 30 июня работники Айзкраульского участка Земгальского регионального управления Государственной полиции проводили на Даугаве профилактический рейд, в ходе которого констатировали, что четыре человека управляют судоходными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а один - без прав.

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В Кокнесенском крае на Даугаве были остановлены двое мужчин, которые управляли весельными лодками, находясь в состоянии алкогольного опьянения. У одного в выдохе было констатировано 0,89 промилле, у второго - 0,86 промилле. Еще один нетрезвый водитель моторной лодки был зафиксирован в волости Салас - в его выдохе констатировано 1,28 промилле. Во всех трех случаях начат административный процесс.

Еще одного нарушителя выявили в Плявиньском крае - мужчина управлял моторной лодкой без полученных в установленном порядке прав. В этом же случае полицейские заметили в лодке пачку сигарет „NZ” с белорусскими акцизными марками. По факту нарушений начаты административные процессы.

В свою очередь, в волости Сецес Яунелгавский край мужчина управлял моторной лодкой, находясь в опьянении 0,98 промилле. Пытаясь избежать наказания, нарушитель предложил стражам порядка 150 евро. Такую же сумму и рыбу предложил и пассажир лодки. За дачу взятки должностному лицу начат уголовный процесс, а за управлением лодкой в нетрезвом виде административный.