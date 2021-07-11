Водитель мотороллера разбился насмерть
Foto: LETA

В воскресенье ночью, 11 июля, в Огрском крае погиб водитель мотороллера, сообщает Госполиция.

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В воскресенье ночью примерно в 02:30 в Юмправе (Огрский край) водитель на мотороллере Piaggio съехал с дороги и врезался в груз бревен. От полученных травм водитель мотороллера погиб на месте происшествия. Полиция продолжает выяснять обстоятельства ДТП.

Всего в субботу, 10 июля, в Латвии произошло 102 дорожно-транспортных происшествия, в ДТП пострадали 12 человек. Полицейские составили 513 протоколов за нарушение правил дорожного движения, в том числе - 248 за превышение скорости, 19 - за вождение в нетрезвом состоянии и один за агрессивное вождение.

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