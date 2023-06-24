Водитель наехал на двух пешеходов и скрылся, одна женщина погибла
Foto: DELFI

За минувшие сутки зарегистрировано 102 ДТП, 27 человек пострадали, один человек погиб.

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Смертельное ДТП произошло в Эвельской волости Валмиерского края. Информацию о нем полиция получила в 1:40. Транспортное средство наехала на двух пешеходов, а потом уехало с места происшествия.

Одна из женщин скончалась на место, другая с травмами отправлена в больницу. Начат уголовный процесс, личность водителя устанавливается.

Всего за сутки начато 455 процессов об административном нарушении, в том числе 272 о превышении скорости и одно об агрессивной езде. За пьяное вождение начато восемь административных и 11 уголовных процессов, еще один уголовный процесс начат за вождение в состоянии возможного наркотического опьянения.

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