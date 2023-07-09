Водитель, насмерть сбивший девочку-велосипедистку, предстанет перед судом

29 июня прокурор Восточно-Земгальской прокуратуры направил в суд уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения при управлении транспортным средством и совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадавшая девочка получила тяжелые телесные повреждения и скончалась.

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Как сообщили порталу DELFI в Генпрокуратуре, 15 октября прошлого года на улице Ригас в Вецумниекской волости Бауского края произошло ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя велосипедистка.

По версии обвинения, обвиняемый, управляя своим транспортным средством, не уделял должного внимания окружающей обстановке и ее изменениям, и не делал всего возможного, чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, особенно менее защищенных - водителей велосипедов.

Подсудимый не выбрал безопасную поперечную дистанцию ​​между велосипедом, которым управляла девочка, ехавшая с правой стороны. Водитель автомобиля вовремя не замедлился и не обогнал несовершеннолетнего подростка. В результате машина своей правой передней частью наехала на велисопед. Сбитая девочка-велосипедистка получила серьезные травмы, которые привели к ее смерти.

За такое уголовное преступление Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управления транспортным средством на срок до пяти лет.

Дело передано на рассмотрение в Земгальский районный суд в Бауске.