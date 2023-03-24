Водитель пассажирского автобуса получил 6 месяцев тюрьмы за вождение пьяным

Рижский окружной суд приговорил мужчину к шести месяцам лишения свободы за управление пассажирским междугородним автобусом в состоянии алкогольного опьянения примерно 2,5 промилле, а также лишил его водительских прав на пять лет.

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Согласно обвинительному заключению, вечером 7 декабря прошлого года мужчина вел междугородний пассажирский автобус по дороге Гаркалне-Алаукстс в Ропажском крае.

Пассажиры заметили агрессивное вождение и предположили, что водитель нетрезв. Вызванная муниципальная полиция констатировала опьянение.

Обвиняемый не признал, что управлял транспортным средством.

Транспортное средство принадлежит юридическому лицу, поэтому не может быть конфисковано, при этом законом предусмотрено взыскание полной или частичной стоимости транспортного средства с лица, совершившего преступление. В конкретном случае суд может взыскать с ответчика 26 155 евро, что соответствует стоимости транспортного средства — автобуса.

По имеющейся в открытом доступе информации, обвиняемым является Алдис Белинскис.